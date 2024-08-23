Козловський отримав "Золотого лева" за допомогу ЗСУ

Засновник футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський отримав військову відзнаку "Золотий лев" за вагомий внесок у підтримку Збройних сил України. Нагороду йому особисто вручив командир 24-ї окремої механізованої бригади Іван Голішевський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Руху".

Співзасновники благодійного проєкту "Пташки Перемоги" Ігор Дулин та Олександр Тіщенко передали Козловському відзнаку за постійну фінансову та організаційну допомогу їхній ініціативі. Лише на проєкт "Пташки Перемоги" він перерахував 4 млн гривень.

Водночас Козловський закликав громадськість долучитися до благодійного аукціону "Пташки Перемоги", який відбудеться 22 серпня. Цього дня також заплановано передачу 10-тисячного дрона для ЗСУ.

Ігор Дулин, висловив бізнесмену подяку за його підтримку. Крім того, Дулин зазначив, що проєкт активно залучає кошти самостійно, організовуючи благодійні аукціони.

"Ці відзнаки – символічні, але дуже приємні. Вони є свідченням того, що наші зусилля з підтримки армії помічені та високо оцінені. Закликаю всіх взяти участь в благодійному аукціоні – разом ми наближаємо перемогу України", – наголосив Козловський.

Нагадаємо, раніше бізнсемен вже був відзначений Міністерством оборони України, Повітряними силами ЗСУ та отримав найвищу нагороду для цивільної особи – "Знак пошани".