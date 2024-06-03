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Козловський отримав відзнаку міністра оборони

Понеділок 03 червня 2024 10:46
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Козловський отримав відзнаку міністра оборони Фото: Козловський отримав відзнаку міністра оборони (прес-служба ФК "Рух")
Автор: Олександр Мороз

Засновник ФК "Рух" Григорій Козловський отримав відзнаку міністра оборони України – медаль "За сприяння обороні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Козловського.

Як зазначив бізнесмен, кожна нагорода є приємною несподіванкою і ця відзнака – не виключення. Але допомога ЗСУ робиться не заради нагороди, а виключно тому, що це обов’язок кожного українця, і ми робимо це задля того, щоб наблизити нашу перемогу.

"Звісно, приємно отримати відзнаку від Міністра оборони України. Це свідчення того, що "Рух", Emily Resort – вся наша велика команда докладає багато зусиль, аби постійно підтримувати українських військових. Це не лише моя нагорода, а наше спільне досягнення – менеджменту та працівників "Руху" та Emily Resort, і я хочу привітати їх з тим, що їхню роботу гідно оцінили. Всі ми вдячні за це та вкотре закликаємо – не можна зупинятись в допомозі військовим, особливо в такий важкий час. Попереду багато роботи і підтримка наших захисників не зупинятиметься», – зазначив засновник ФК "Рух".

Як відомо, Григорій Козловський активно допомагає ЗСУ, регулярно передає захисникам спорядження, техніку та допомагає фінансово.

Командир 45-ї ОАБр Олег Файдюк особисто подякував Григорію Козловському, ФК "Рух" та Emily Resort за допомогу, яку вони надають військовим.

Раніше Григорій Петрович Козловський отримав відзнаку «За сприяння Збройним Силам України» від імені Валерія Залужного.

Крім нагороди, Григорій Козловський отримав бойову гуцульську сокиру. На ній є сакральне гравіювання як символ бойового духу і незламності та цитата з фільму "Довбуш" і автографом відомого українського актора Олексія Гнатковського.

Також Козловський отримав відзнаку ЗСУ "Знак пошани" - найвищу нагороду, яку може отримати цивільна людина. Командування Повітряних сил Збройних сил України нагородило Григорія Козловського відзнакою "Доблесть і честь".

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