Козловский: с нетерпением ожидаю старт чемпионата УПЛ

Почетный президент футбольного клуба "Рух (Львов) Григорий Козловский поделился своими мыслями относительно старта нового сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Григория Козловского.
"С большой радостью прочитал информацию от министра спорта Вадима Гутцайта о том, что старт нового чемпионата запланирован на 23 августа. Во-первых, у нас уже есть конкретика. Во-вторых, эта дата очень символична, ведь украинский футбол вернется на стадионы в день рождения украинского флага и накануне Дня независимости. Таким образом наше футбольное сообщество и вся страна демонстрирует всем нашу стойкость и непоколебимость. Несмотря на все попытки России уничтожить нас Украина была, есть и будет. И все это благодаря героизму наших воинов, их подвигам. Низкий поклон каждому, потому что благодаря им мы продолжаем строить планы на будущее, в том числе, восстанавливать спортивную жизнь в Украине", - заявил Козловский.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что футбольное сообщество Украины взялось к организации грядущего сезона в условиях войны. Украинская премьер-лига близка к наработке финальной версии проекта сезона 2022/23.
Ранее в интервью РБК-Украина Григорий Козловский рассказал, какая с начала войны ситуация с его футбольным клубом и детской футбольной академией.