Козловский: с нетерпением ожидаю старт чемпионата УПЛ
Почетный президент футбольного клуба "Рух (Львов) Григорий Козловский поделился своими мыслями относительно старта нового сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Григория Козловского.
"С большой радостью прочитал информацию от министра спорта Вадима Гутцайта о том, что старт нового чемпионата запланирован на 23 августа. Во-первых, у нас уже есть конкретика. Во-вторых, эта дата очень символична, ведь украинский футбол вернется на стадионы в день рождения украинского флага и накануне Дня независимости. Таким образом наше футбольное сообщество и вся страна демонстрирует всем нашу стойкость и непоколебимость. Несмотря на все попытки России уничтожить нас Украина была, есть и будет. И все это благодаря героизму наших воинов, их подвигам. Низкий поклон каждому, потому что благодаря им мы продолжаем строить планы на будущее, в том числе, восстанавливать спортивную жизнь в Украине", - заявил Козловский.
По его мнению, это будет нелегкий сезон, но в то же время и особый. Наши футболисты будут играть в Украине, и это единственное правильное решение.
"Таким образом, клубы продемонстрируют единство с украинским народом. К сожалению, на стадионах не будет болельщиков, однако нужно сделать все возможное, чтобы украинцы имели возможность смотреть матчи по телевидению или в интернете. Впереди у нас много приятных хлопот. С нетерпением ожидаю старт чемпионата Украинской премьер-лиги", - добавил он.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что футбольное сообщество Украины взялось к организации грядущего сезона в условиях войны. Украинская премьер-лига близка к наработке финальной версии проекта сезона 2022/23.
Ранее в интервью РБК-Украина Григорий Козловский рассказал, какая с начала войны ситуация с его футбольным клубом и детской футбольной академией.