Козловський: з нетерпінням очікую на старт чемпіонату УПЛ

"З великою радістю прочитав інформацію від міністра спорту Вадима Гутцайта про те, що старт нового чемпіонату запланований на 23 серпня. По-перше, ми маємо вже конкретику. По-друге, ця дата є дуже символічною, адже український футбол повернеться на стадіони у день народження українського прапора і напередодні Дня незалежності. Таким чином наша футбольна спільнота та вся країна демонструє усім нашу стійкість та непохитність. Попри усі спроби росії знищити нас Україна була, є і буде. І все це завдяки героїзму наших воїнів, їхнім подвигам. Низький уклін кожному, бо завдяки їм ми продовжуємо будувати плани на майбутнє, в тому числі, відновлювати спортивне життя в Україні", - заявив Козловський.

На його думку, це буде нелегкий сезон, але водночас і особливий. Наші футболісти гратимуть в Україні, і це єдине правильне рішення.