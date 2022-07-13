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Козловський: з нетерпінням очікую на старт чемпіонату УПЛ

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Середа 13 липня 2022 14:02
Козловський: з нетерпінням очікую на старт чемпіонату УПЛ Фото: Григорій Козловський (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Почесний президент футбольного клубу "Рух" (Львів) Григорій Козловський поділився своїми думками щодо старту нового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Григорія Козловського.

"З великою радістю прочитав інформацію від міністра спорту Вадима Гутцайта про те, що старт нового чемпіонату запланований на 23 серпня. По-перше, ми маємо вже конкретику. По-друге, ця дата є дуже символічною, адже український футбол повернеться на стадіони у день народження українського прапора і напередодні Дня незалежності. Таким чином наша футбольна спільнота та вся країна демонструє усім нашу стійкість та непохитність. Попри усі спроби росії знищити нас Україна була, є і буде. І все це завдяки героїзму наших воїнів, їхнім подвигам. Низький уклін кожному, бо завдяки їм ми продовжуємо будувати плани на майбутнє, в тому числі, відновлювати спортивне життя в Україні", - заявив Козловський.

На його думку, це буде нелегкий сезон, але водночас і особливий. Наші футболісти гратимуть в Україні, і це єдине правильне рішення.

"Таким чином клуби продемонструють єдність з українським народом. На жаль, на стадіонах не буде вболівальників, проте потрібно зробити усе можливе, аби українці мали змогу дивитися матчі по телебаченню чи інтернеті. Попереду в нас багато приємних клопотів. З нетерпінням очікую на старт чемпіонату Української прем'єр-ліги", - додав він.

Козловський: з нетерпінням очікую на старт чемпіонату УПЛКозловський: з нетерпінням очікую на старт чемпіонату УПЛ

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що футбольна спільнота України взялася до організації прийдешнього сезону в умовах війни. Українська прем'єр-ліга близька до напрацювання фінальної версії проєкту сезону 2022/23.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Григорій Козловський розповів, яка з початку війни ситуація з його футбольним клубом та дитячою футбольною академією.

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УПЛ Григорій Козловський
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