Козловський назвав історичною перемогу "Руху" над "Інтером" у юнацькій Лізі УЄФА

Основний час завершився внічию 1:1, а за одинадцятиметровими сильнішими виявилися львів’яни - 4:3.

"Після такої перемоги пульс насправді зашкалює. Хочу подякувати хлопцям. Враховуючи ті кадрові проблеми, з яким зіткнулася команда, фактично випали три основні футболісти. Було важко, але у хлопців горів вогонь, вони билися, як козаки. За честь клубу, за честь країни. Я думаю, що в такої команди, в таких хлопців є майбутнє. Такі футболісти направду прославлятимуть нашу країну. Я гордий за них, за характер, який показала наша команда", - заявив Григорій Козловський.

На його думку, гра та результат є також відповіддю тим скептикам, які з недовірою ставилися до нашого потрапляння в Юнацьку лігу УЄФА, а ще скептичніше ставилися до результатів.

"Я гордий, що ми не підвели тих, хто в нас вірив. А ще за те, що скептиків, які нам не вірили, ми тепер зробили нашими симпатиками", - додав Григорій Козловський.

Голи: Панченко, 30 - Еспозіто, 52.

Попередження: Холод, 56; Русяк, 80; Підгурський, 90; Сапуга, 90+3.

"Рух" U-19: Герета (Ванівський, 90+2), Роман, Холод, Слюбик, Кітела, Підгурський (кап.), Сапуга, Столярчук, Добрянський (Касарда, 68), Русяк, Панченко (Квас, 81).