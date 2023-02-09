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Козловский назвал исторической победу "Руха" над "Интером" в юношеской Лиге УЕФА

Фото: Григорий Козловский, основатель футбольного клуба "Рух" (fcrukh.com)
Автор: Сергей Новиков

ФК "Рух" (Львов) U-19 в серии послематчевых пенальти победил миланский "Интер" и прошел в 1/8 Юношеской лиги УЕФА. Основатель львовского клуба Григорий Козловский эту назвал победу исторической.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

Основное время завершилось вничью 1:1, а за одиннадцатиметровыми сильнее оказались львовяне - 4:3.

"После такой победы пульс действительно зашкаливает. Хочу поблагодарить ребят. Учитывая те кадровые проблемы, с которым столкнулась команда, фактически выпали три основных футболиста. Было тяжело, но у ребят горел огонь, они бились как казаки. За честь клуба, за честь страны. Я думаю, что у такой команды, у таких ребят есть будущее. Такие футболисты действительно будут прославлять нашу страну. Я горд их, за характер, который показала наша команда", - заявил Григорий Козловский.

По его мнению, игра и результат являются также ответом тем скептикам, которые с недоверием относились к нашему попаданию в Юношескую лигу УЕФА, а еще более скептически относились к результатам.

"Я горд, что мы не подвели тех, кто в нас верил. А еще за то, что скептиков, которые нам не верили, мы теперь сделали нашими симпатиками", - добавил Григорий Козловский.

Голы: Панченко, 30 - Эспозито, 52.

Предупреждение: Холод, 56; Русяк, 80; Подгурский, 90; Сопуга, 90+3.

"Движение" U-19: Герета (Вановский, 90+2), Роман, Холод, Слюбик, Китело, Подгурский (кап.), Сапуга, Столярчук, Добрянский (Касарда, 68), Русяк, Панченко (Квас, 81).

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ЛьвовГригорий КозловскийФутбол