UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Козловский: футбольное сообщество объединилось для помощи ВСУ

Фото: Григорий Козловский во время передачи военному госпиталю во Львове оборудования (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Почетный президент ФК "Рух", бизнесмен Григорий Козловский заявил, что футбольное сообщество не стоит в стороне от тех проблем, которые сейчас есть в стране, и совместными усилиями помогает вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Руха".

Так, Козловский совместно с представителями благотворительной организации "Руху у майбутнє" недавно передали в один из военных госпиталей Львова, где проходят реабилитацию украинские военные, наркозо-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп.

Стоимость двух таких аппаратов составляет около 4 млн гривен. Средства удалось собрать благодаря вкладам неравнодушных людей.

По словам Козловского, среди тех, кто присоединился, немало представителей футбольного сообщества, в частности - Александр Шевченко, Мирон Маркевич, Дмитрий Поворознюк, Игорь Дедишин, Виктор Вацко и многие другие.

"Футбольная семья живет проблемами страны и помогает нашим славным солдатам бороться с той нечистью, которая напала на нашу страну. Это наш вклад в будущее победу, так мы помогаем нашим военным бороться с той нечистью, которая напала на нашу землю", - заявил Григорий Козловский.

Соучредитель "Руху у майбутнє" Олег Шпур также добавил, что помимо помощи военным госпиталям, фонд еще занимается помощью детям-беженцам.

"Мы должны помнить, что у нас в Украине идет война. И только вместе, совместными усилиями, мы сможем одержать победу", - добавил Олег Шпур.

Напомним, ранее Григорий Козловский поделился своими мыслями относительно старта нового сезона Украинской премьер-лиги, который должен начаться 23 августа. По его мнению, это будет нелегкий сезон, но в то же время и особый.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЛьвовГригорий Козловский