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Козловский: футбольное сообщество объединилось для помощи ВСУ

Новина українською →
Среда 20 июля 2022 13:04
Козловский: футбольное сообщество объединилось для помощи ВСУ Фото: Григорий Козловский во время передачи военному госпиталю во Львове оборудования (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Почетный президент ФК "Рух", бизнесмен Григорий Козловский заявил, что футбольное сообщество не стоит в стороне от тех проблем, которые сейчас есть в стране, и совместными усилиями помогает вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Руха".

Так, Козловский совместно с представителями благотворительной организации "Руху у майбутнє" недавно передали в один из военных госпиталей Львова, где проходят реабилитацию украинские военные, наркозо-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп.

Стоимость двух таких аппаратов составляет около 4 млн гривен. Средства удалось собрать благодаря вкладам неравнодушных людей.

По словам Козловского, среди тех, кто присоединился, немало представителей футбольного сообщества, в частности - Александр Шевченко, Мирон Маркевич, Дмитрий Поворознюк, Игорь Дедишин, Виктор Вацко и многие другие.

"Футбольная семья живет проблемами страны и помогает нашим славным солдатам бороться с той нечистью, которая напала на нашу страну. Это наш вклад в будущее победу, так мы помогаем нашим военным бороться с той нечистью, которая напала на нашу землю", - заявил Григорий Козловский.

Соучредитель "Руху у майбутнє" Олег Шпур также добавил, что помимо помощи военным госпиталям, фонд еще занимается помощью детям-беженцам.

"Мы должны помнить, что у нас в Украине идет война. И только вместе, совместными усилиями, мы сможем одержать победу", - добавил Олег Шпур.

Козловский: футбольное сообщество объединилось для помощи ВСУ

Напомним, ранее Григорий Козловский поделился своими мыслями относительно старта нового сезона Украинской премьер-лиги, который должен начаться 23 августа. По его мнению, это будет нелегкий сезон, но в то же время и особый.

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Вооруженные силы Украины Львов Григорий Козловский
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