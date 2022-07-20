Козловський: футбольна спільнота об'єдналася для допомоги ЗСУ

Почесний президент ФК "Рух", бізнесмен Григорій Козловський заявив, що футбольна спільнота не стоїть осторонь тих проблем, які зараз є в країні, й спільними зусиллями допомагає Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Руху".

Так, Козловський спільно з представниками благодійної організації "Руху у майбутнє" нещодавно передали в один з військових госпіталів Львова, де проходять реабілітацію українські військові, наркозо-дихальний апарат та нейрохірургічний мікроскоп.

Вартість двох таких апаратів складає близько 4 млн гривень. Кошти вдалось зібрати завдяки внескам небайдужих людей.

За словами Козловського, серед тих, хто долучився, чимало представників футбольної спільноти, зокрема - Олександр Шевченко, Мирон Маркевич, Дмитро Поворознюк, Ігор Дедишин, Віктор Вацко та багато інших.

"Футбольна сім'я живе проблемами країни й допомагає нашим славним солдатам боротися з тією нечистю, яка напала на нашу країну. Це наш внесок у майбутнє перемогу, так ми допомагаємо нашим військовим боротися з тою нечистю, яка напала на нашу землю", - заявив Григорій Козловський.

Співзасновник "Руху у майбутнє" Олег Шпур також додав, що крім допомоги військовим госпіталям, фонд ще займається допомогою дітям-біженцям.

"Ми маємо пам’ятати, що в нас в Україні триває війна. І тільки разом, спільними зусиллями, ми зможемо перемогти", - додав Олег Шпур.