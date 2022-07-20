Козловский: агрессия России не остановится в Украине

Почетный президент ФК "Рух", бизнесмен Григорий Козловский считает, что милитаристская политика России не остановится в Украине, даже если РФ потерпит поражение в войне.

"Это гнилая нация. Это территория людей, которые сами ничего сделать не могут, но завидуют тем, кто живет лучше их. И как показывает история, последнюю тысячу лет все живут лучше, чем они. Они как были монголами из московского болота - так теми монголами и остались. Эта нация ничего не создала. Я когда-то думала, что они хоть валенки или балалайку придумали, но нет", - заявил Козловский.

По его мнению, агрессивная политика России не завершится в Украине. Бизнесмен убежден, что даже в случае военного поражения Россия сможет позже пойти войной на страны Прибалтики или Средней Азии.

"Для решения проблемы есть только один вариант. Уничтожить Россию. Смена президента ничего не изменит", - добавляет он.