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Козловский: агрессия России не остановится в Украине

Фото: почетный президент ФК "Рух" Григорий Козловский (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Почетный президент ФК "Рух", бизнесмен Григорий Козловский считает, что милитаристская политика России не остановится в Украине, даже если РФ потерпит поражение в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Козловского.

"Это гнилая нация. Это территория людей, которые сами ничего сделать не могут, но завидуют тем, кто живет лучше их. И как показывает история, последнюю тысячу лет все живут лучше, чем они. Они как были монголами из московского болота - так теми монголами и остались. Эта нация ничего не создала. Я когда-то думала, что они хоть валенки или балалайку придумали, но нет", - заявил Козловский.

По его мнению, агрессивная политика России не завершится в Украине. Бизнесмен убежден, что даже в случае военного поражения Россия сможет позже пойти войной на страны Прибалтики или Средней Азии.

"Для решения проблемы есть только один вариант. Уничтожить Россию. Смена президента ничего не изменит", - добавляет он.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Григорий Козловский заявил, что будущее Украины однозначно в ЕС и других европейских институтах.

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Григорий КозловскийВторжение России в Украину