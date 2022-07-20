ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Козловский: агрессия России не остановится в Украине

Новина українською →
Среда 20 июля 2022 10:32
Козловский: агрессия России не остановится в Украине Фото: почетный президент ФК "Рух" Григорий Козловский (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Почетный президент ФК "Рух", бизнесмен Григорий Козловский считает, что милитаристская политика России не остановится в Украине, даже если РФ потерпит поражение в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Козловского.

"Это гнилая нация. Это территория людей, которые сами ничего сделать не могут, но завидуют тем, кто живет лучше их. И как показывает история, последнюю тысячу лет все живут лучше, чем они. Они как были монголами из московского болота - так теми монголами и остались. Эта нация ничего не создала. Я когда-то думала, что они хоть валенки или балалайку придумали, но нет", - заявил Козловский.

По его мнению, агрессивная политика России не завершится в Украине. Бизнесмен убежден, что даже в случае военного поражения Россия сможет позже пойти войной на страны Прибалтики или Средней Азии.

"Для решения проблемы есть только один вариант. Уничтожить Россию. Смена президента ничего не изменит", - добавляет он.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Григорий Козловский заявил, что будущее Украины однозначно в ЕС и других европейских институтах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Григорий Козловский Вторжение России в Украину
NEWS
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен