ua ru
Ср, 20 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Козловський: агресія Росії не зупиниться в Україні

Новость на русском →
Середа 20 липня 2022 10:32
Козловський: агресія Росії не зупиниться в Україні Фото: почесний президент ФК "Рух" Григорій Козловський (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Почесний президент ФК "Рух", бізнесмен Григорій Козловський вважає, що мілітаристська політика Росії не зупиниться в Україні, навіть якщо РФ зазнає поразки у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Козловського.

"Це гнила нація. Це територія людей, які самі нічого зробити не можуть, але заздрять тим, хто живе краще за них. І як показує історія, останню тисячу років усі живуть краще, за них. Вони як були монголами з московського болота - так тими монголами й залишились. Ця нація нічого не створила. Я колись думала, що вони хоч валянки чи балалайку придумали, але ні", - заявив Козловський.

На його думку, агресивна політика Росії не завершиться в Україні. Бізнесмен переконаний, що навіть у разі військової поразки Росія зможе пізніше піти війною на країни Прибалтики чи Середньої Азії.

"Для вирішення проблеми є тільки один варіант. Знищити Росію. Зміна президента нічого не змінить", - додає він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна Григорій Козловський заявив, що майбутнє України однозначно в ЄС та інших європейських інституціях.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Григорій Козловський Вторгнення Росії до України
NEWS
Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова
Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень