Козлова улучшила свое положение в рейтинге WTA на две позиции

Украинская теннисистка Катерина Козлова после удачного старта отбора на турнире в Стамбуле поднялась на две позиции и сейчас занимает 91 место в обновленном рейтинге WTA. Об этом сообщается на сайте организации.

Всего в топ-100 списка лучших теннисисток мира четверо украинок. Лидер нашего тенниса Элина Свитолина, как и раньше, занимает шестое место. Также на своих строчках остались Леся Цуренко (26 WTA) и Даяна Ястремская (37 WTA), Ангелина Калинина также поднялась на две позиции (133 WTA).

А вот Катарина Завацкая опустилась на одну позицию (172 WTA), Марта Костюк на 4 (249 WTA) и Дарья Лопатецкая также пропустила одну соперницу вперед (252 WTA).

Сегодня, 22 апреля, Екатерина в финале квалификации 250-тысячника TEB BNP Paribas Istanbul в Турции встретится с 167 ракеткой мира румынкой Александрой Дулгеру. Ястремская на этом же турнире в первом круге сыграет с представительницей Франции Кристиной Младенович.

Турнир TEB BNP Paribas Istanbul Cup пройдет с 22 по 28 апреля.

Напомним, в предыдущем рейтинге две украинские теннисистки Завацкая и Лопатецкая установили личные рекорды.