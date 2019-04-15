Две украинские теннисистки начали неделю с личными рекордами в рейтинге WTA

Фото: Дарья Лопатецкая (itftennis.com)

Украинки, входящие в топ-50, не изменили свои позиции

Две украинские теннисистки начали вторую неделю апреля с личными рекордами в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Катарина Завацкая выступала на турнире WTA в Лугано, где прошла квалификацию, но в первом круге уступила будущей финалистке Иге Свентек из Польши. Показанный результат позволил украинке подняться на шесть строчек, и теперь она занимает 171 место.

15-летняя Дарья Лопатецкая вплотную поднялась на четыре строчки вверх и приблизилась к топ-250, занимая 251 позицию.

Украинки, входящие в топ-50, не изменили свои позиции в рейтинге: Элина Свитолина остается на шестой строчке, Леся Цуренко - на 26 месте, а Даяна Ястремская - на 37 позиции.

Напомним, предыдущие рекорды Завацкой и Лопатецкой в мировой теннисной классификации - 174 и 301 позиции соответственно.