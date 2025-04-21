З кожної українки - по три дитини. Демограф пояснив, чому це критично важливо для країни

Підвищення народжуваності для збереження нації

"Щоб населення не скорочувалось шляхом природного чинника, 100 жінок мають народжувати 210-220 дітей. Йдеться про українок репродуктивного віку, у демографії - це від 15-ти до 49-ти років", - каже науковець.

При цьому він наголошує, треба враховувати, що є жінки, які не хочуть мати дітей, а деякі не можуть народжувати через хвороби.

"Тому по факту решті українок треба народжувати десь по три дитини, щоб населення не зменшувалось", - пояснює Гладун.

Також демограф зазначив, що у жодній країні Європи нема такого рівня народжуваності. В середньому по ЄС 100 жінок народжують 150-160 дітей. Найкраща ситуація у Франції, оскільки в країні грамотна пронаталістська політика. Там народжуваність на рівні 170-180 дітей.

Який рівень народжуваності зараз в Україні

"У 2019-му році 100 жінок народжували 123 дитини. Це вдвічі менше, ніж потрібно. У 2021-му на 100 жінок було 116 дітей, тоді ковід сильно вплинув на ситуацію. Зараз ми вважаємо, що 100 жінок народжує десь 95-100 дітей", - говорить науковець.

Попри значне зниження рівня народжуваності в Україні зараз показники не найгірші у світі. Наприклад, у Південній Кореї 100 жінок в середньому народжують 72 дитини, в Китаї - 100 дітей, Японії та Італії - 120 дітей.

"Скорочення народжуваності притаманне розвинутим країнам. І це для них проблема", - каже Гладун.

Сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні, дані за 2020 рік (інфографіка: Вікіпедія)