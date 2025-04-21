З кожної українки - по три дитини. Демограф пояснив, чому це критично важливо для країни

Українки народжують удвічі менше, ніж потрібно для збереження чисельності населення. Щоб нація не зникала, кожна жінка репродуктивного віку має народжувати по троє дітей.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор економічних наук, заступник директор Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

Підвищення народжуваності для збереження нації

"Щоб населення не скорочувалось шляхом природного чинника, 100 жінок мають народжувати 210-220 дітей. Йдеться про українок репродуктивного віку, у демографії - це від 15-ти до 49-ти років", - каже науковець.

При цьому він наголошує, треба враховувати, що є жінки, які не хочуть мати дітей, а деякі не можуть народжувати через хвороби.

"Тому по факту решті українок треба народжувати десь по три дитини, щоб населення не зменшувалось", - пояснює Гладун.

Також демограф зазначив, що у жодній країні Європи нема такого рівня народжуваності. В середньому по ЄС 100 жінок народжують 150-160 дітей. Найкраща ситуація у Франції, оскільки в країні грамотна пронаталістська політика. Там народжуваність на рівні 170-180 дітей.

Який рівень народжуваності зараз в Україні

"У 2019-му році 100 жінок народжували 123 дитини. Це вдвічі менше, ніж потрібно. У 2021-му на 100 жінок було 116 дітей, тоді ковід сильно вплинув на ситуацію. Зараз ми вважаємо, що 100 жінок народжує десь 95-100 дітей", - говорить науковець.

Попри значне зниження рівня народжуваності в Україні зараз показники не найгірші у світі. Наприклад, у Південній Кореї 100 жінок в середньому народжують 72 дитини, в Китаї - 100 дітей, Японії та Італії - 120 дітей.

"Скорочення народжуваності притаманне розвинутим країнам. І це для них проблема", - каже Гладун.

Сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні, дані за 2020 рік (інфографіка: Вікіпедія)