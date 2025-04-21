ua en ru
Пн, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

С каждой украинки - по три ребенка. Демограф объяснил, почему это критически важно для страны

Понедельник 21 апреля 2025 12:46
UA EN RU
С каждой украинки - по три ребенка. Демограф объяснил, почему это критически важно для страны Какой должна быть рождаемость, чтобы население Украины не уменьшалось (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинки рожают вдвое меньше, чем нужно для сохранения численности населения. Чтобы нация не исчезала, каждая женщина репродуктивного возраста должна рожать по трое детей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Повышение рождаемости для сохранения нации

"Чтобы население не сокращалось путем естественного фактора, 100 женщин должны рожать 210-220 детей. Речь идет об украинках репродуктивного возраста, в демографии - это от 15-ти до 49-ти лет", - говорит ученый.

При этом он отмечает, надо учитывать, что есть женщины, которые не хотят иметь детей, а некоторые не могут рожать из-за болезней.

"Поэтому по факту остальным украинкам надо рожать где-то по три ребенка, чтобы население не уменьшалось", - объясняет Гладун.

Также демограф отметил, что ни в одной стране Европы нет такого уровня рождаемости. В среднем по ЕС 100 женщин рожают 150-160 детей. Лучшая ситуация во Франции, поскольку в стране грамотная пронаталистская политика. Там рождаемость на уровне 170-180 детей.

Какой уровень рождаемости сейчас в Украине

"В 2019-м году 100 женщин рожали 123 ребенка. Это вдвое меньше, чем нужно. В 2021-м на 100 женщин было 116 детей, тогда ковид сильно повлиял на ситуацию. Сейчас мы считаем, что 100 женщин рожает где-то 95-100 детей", - говорит ученый.

Несмотря на значительное снижение уровня рождаемости в Украине сейчас показатели не самые худшие в мире. Например, в Южной Корее 100 женщин в среднем рожают 72 ребенка, в Китае - 100 детей, Японии и Италии - 120 детей.

"Сокращение рождаемости присуще развитым странам. И это для них проблема", - говорит Гладун.

Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детейСуммарный коэффициент рождаемости в Украине, данные за 2020 год (инфографика: Википедия)

Читайте также о том, почему нация украинцев стремительно стареет и как это повлияет на будущее страны.

Ранее мы писали о том, сколько лет жизни "украла" война у украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАН Украины Рождение ребенка
NEWS
Как и где переселенцам получить денежную помощь: программы от правительства и доноров
Как и где переселенцам получить денежную помощь: программы от правительства и доноров
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей