С каждой украинки - по три ребенка. Демограф объяснил, почему это критически важно для страны

Украинки рожают вдвое меньше, чем нужно для сохранения численности населения. Чтобы нация не исчезала, каждая женщина репродуктивного возраста должна рожать по трое детей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Повышение рождаемости для сохранения нации

"Чтобы население не сокращалось путем естественного фактора, 100 женщин должны рожать 210-220 детей. Речь идет об украинках репродуктивного возраста, в демографии - это от 15-ти до 49-ти лет", - говорит ученый.

При этом он отмечает, надо учитывать, что есть женщины, которые не хотят иметь детей, а некоторые не могут рожать из-за болезней.

"Поэтому по факту остальным украинкам надо рожать где-то по три ребенка, чтобы население не уменьшалось", - объясняет Гладун.

Также демограф отметил, что ни в одной стране Европы нет такого уровня рождаемости. В среднем по ЕС 100 женщин рожают 150-160 детей. Лучшая ситуация во Франции, поскольку в стране грамотная пронаталистская политика. Там рождаемость на уровне 170-180 детей.

Какой уровень рождаемости сейчас в Украине

"В 2019-м году 100 женщин рожали 123 ребенка. Это вдвое меньше, чем нужно. В 2021-м на 100 женщин было 116 детей, тогда ковид сильно повлиял на ситуацию. Сейчас мы считаем, что 100 женщин рожает где-то 95-100 детей", - говорит ученый.

Несмотря на значительное снижение уровня рождаемости в Украине сейчас показатели не самые худшие в мире. Например, в Южной Корее 100 женщин в среднем рожают 72 ребенка, в Китае - 100 детей, Японии и Италии - 120 детей.

"Сокращение рождаемости присуще развитым странам. И это для них проблема", - говорит Гладун.

Суммарный коэффициент рождаемости в Украине, данные за 2020 год (инфографика: Википедия)