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З кожної нелегальної пачки сигарет бюджет недоотримує 44 гривні, - Барабаш

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П'ятниця 04 листопада 2022 11:39
З кожної нелегальної пачки сигарет бюджет недоотримує 44 гривні, - Барабаш Фото: Максим Барабаш (прес-служба "Філіп Морріс")
Автор: Юлія Бойко

З кожної нелегальної пачки сигарет, державний бюджет недоотримує 44 гривні. За 2022 рік загальна оцінка втрат Державного бюджету вже складає 20,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Філіп Морріс Україна" Максима Барабаша під час круглого столу щодо питань нелегальної торгівлі тютюновими виробами організованого Американською торговельною палатою в Україні.

"Війна, інфляція та падіння доходів громадян тільки прискорили зростання нелегального ринку тютюнової продукції в Україні. З кожної нелегальної пачки сигарет, державний бюджет недоотримує 44 грн. За 2022 рік загальна оцінка втрат Державного бюджету вже складає 20,6 млрд грн, а тому вкрай важливо вже зараз розпочати системну протидію нелегальному тютюновому бізнесу", - зазначив Максим Барабаш.

Зазначимо, що експертами також було встановлено, що частка нелегальної тютюнової продукції від загального обсягу ринку в Україні у 2022 році зросла до 21,9%, тоді як у 2021 році становила 16,9%, а у 2020 році була 6,9%. Така тенденція простежується з 2016 року.

Згідно з даними, частка нелегальної тютюнової продукції в Україні продовжує зростати коштом продукції, маркованої Duty Free або для експорту, що нелегально реалізується в Україні. А саме, станом на серпень 2022 року на таку нелегальну продукцію припадає 12,2%. Частка підробленої продукції складає 8%, а контрабандної продукції - 1,8%.

Серед регіонів з найбільшого розповсюдження нелегальної продукції лідерами є Дніпропетровська область (20%), Одеська область (13%), місто Київ (8%), Харківська область (8%), Хмельницька область (7%) та Львівська область (7%), а також Київська область (6%). В дослідженні не брали участь тимчасово окуповані території України та території на яких тривають активні бойові дії.

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