У кожній області України має бути хоча б один військовий ліцей, - Шмигаль

В Україні планують відкривати нові військові ліцеї. Такі навчальні заклади мають бути у кожній області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.
"Держава прагне створити розгалужену мережу військових ліцеїв. У кожній області має бути щонайменше один такий заклад", - зазначив глава українського уряду.
За його словами, уряд ініціював заснування військового ліцею у Миколаївській області. Зокрема, Міністерству оборони доручили розглянути можливість заснування військового ліцею на базі Горохівської філії Надбузького професійного аграрного ліцею.
Шмигаль наголосив, що у регіоні для роботи такого закладу є кадри та запит з боку хлопців та дівчат на якісну патріотичну освіту. Тому уряд працюватиме у цьому напрямку.
Нагадаємо, раніше українських чоловіків-студентів зобов'язали пройти базову військову підготовку. Відповідну ухвалу затвердив Кабмін.
Відповідно до постанови, базова військова підготовка має відбуватися у вищих навчальних закладах усіх форм власності.
Така підготовка включає теоретичну та практичну частини.
Якщо студент відмовиться від проходження базової військової підготовки, його можуть відрахувати.
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