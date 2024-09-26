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У кожній області України має бути хоча б один військовий ліцей, - Шмигаль

Фото: прем'єр України Денис Шмигаль відвідав Миколаїв (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

В Україні планують відкривати нові військові ліцеї. Такі навчальні заклади мають бути у кожній області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

"Держава прагне створити розгалужену мережу військових ліцеїв. У кожній області має бути щонайменше один такий заклад", - зазначив глава українського уряду.

За його словами, уряд ініціював заснування військового ліцею у Миколаївській області. Зокрема, Міністерству оборони доручили розглянути можливість заснування військового ліцею на базі Горохівської філії Надбузького професійного аграрного ліцею.

Шмигаль наголосив, що у регіоні для роботи такого закладу є кадри та запит з боку хлопців та дівчат на якісну патріотичну освіту. Тому уряд працюватиме у цьому напрямку.

 

Що передувало

Нагадаємо, раніше українських чоловіків-студентів зобов'язали пройти базову військову підготовку. Відповідну ухвалу затвердив Кабмін.

Відповідно до постанови, базова військова підготовка має відбуватися у вищих навчальних закладах усіх форм власності.

Така підготовка включає теоретичну та практичну частини.

Якщо студент відмовиться від проходження базової військової підготовки, його можуть відрахувати.

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