У кожній області України має бути хоча б один військовий ліцей, - Шмигаль

"Держава прагне створити розгалужену мережу військових ліцеїв. У кожній області має бути щонайменше один такий заклад", - зазначив глава українського уряду.

За його словами, уряд ініціював заснування військового ліцею у Миколаївській області. Зокрема, Міністерству оборони доручили розглянути можливість заснування військового ліцею на базі Горохівської філії Надбузького професійного аграрного ліцею.

Шмигаль наголосив, що у регіоні для роботи такого закладу є кадри та запит з боку хлопців та дівчат на якісну патріотичну освіту. Тому уряд працюватиме у цьому напрямку.