В каждой области Украины должен быть хотя бы один военный лицей, - Шмыгаль

"Государство стремится создать разветвленную сеть военных лицеев. В каждой области должно быть по меньшей мере одно такое заведение", - отметил глава украинского правительства.

По его словам, правительство инициировало основание военного лицея в Николаевской области. В частности, Министерству обороны поручили рассмотреть возможность основания военного лицея на базе Гороховского филиала Надбугского профессионального аграрного лицея.

Шмыгаль подчеркнул, что в регионе для работы такого заведения есть кадры и запрос со стороны парней и девушек на качественное патриотическое образование. Поэтому правительство будет работать в этом направлении.