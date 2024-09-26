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В каждой области Украины должен быть хотя бы один военный лицей, - Шмыгаль

Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль посетил Николаев (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

В Украине планируют открывать новые военные лицеи. Такие учебные заведения должны быть в каждой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Государство стремится создать разветвленную сеть военных лицеев. В каждой области должно быть по меньшей мере одно такое заведение", - отметил глава украинского правительства. 

По его словам, правительство инициировало основание военного лицея в Николаевской области. В частности, Министерству обороны поручили рассмотреть возможность основания военного лицея на базе Гороховского филиала Надбугского профессионального аграрного лицея.

Шмыгаль подчеркнул, что в регионе для работы такого заведения есть кадры и запрос со стороны парней и девушек на качественное патриотическое образование. Поэтому правительство будет работать в этом направлении. 

 

Что предшествовало

Напомним, ранее украинских мужчин-студентов обязали пройти базовую военную подготовку. Соответствующее постановление утвердил Кабмин.

Согласно постановлению, базовая военная подготовка должна проходить в в высших учебных заведениях всех форм собственности.

Такая подготовка включает теоретическую и практическую части.

В случае, если студент откажется от прохождения базовой военной подготовки, его могут отчислить.

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