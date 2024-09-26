В каждой области Украины должен быть хотя бы один военный лицей, - Шмыгаль

В Украине планируют открывать новые военные лицеи. Такие учебные заведения должны быть в каждой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Государство стремится создать разветвленную сеть военных лицеев. В каждой области должно быть по меньшей мере одно такое заведение", - отметил глава украинского правительства.
По его словам, правительство инициировало основание военного лицея в Николаевской области. В частности, Министерству обороны поручили рассмотреть возможность основания военного лицея на базе Гороховского филиала Надбугского профессионального аграрного лицея.
Шмыгаль подчеркнул, что в регионе для работы такого заведения есть кадры и запрос со стороны парней и девушек на качественное патриотическое образование. Поэтому правительство будет работать в этом направлении.
Напомним, ранее украинских мужчин-студентов обязали пройти базовую военную подготовку. Соответствующее постановление утвердил Кабмин.
Согласно постановлению, базовая военная подготовка должна проходить в в высших учебных заведениях всех форм собственности.
Такая подготовка включает теоретическую и практическую части.
В случае, если студент откажется от прохождения базовой военной подготовки, его могут отчислить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.