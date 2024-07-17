ua en ru
Ср, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У кожній бойовій бригаді прикордонників створять підрозділи ударних дронів, - ДПСУ

Середа 17 липня 2024 17:36
UA EN RU
У кожній бойовій бригаді прикордонників створять підрозділи ударних дронів, - ДПСУ Ілюстративне фото: у бригадах прикордонників з'являться підрозділи ударних дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В українських бойових бригадах прикордонників буде створено підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК).

Про це заявив глава Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ у Telegram.

Він розповів, що у бригаді "Помста" створили перший підрозділ РУБАК. Його очолив Герой України Дмитро Олексюк.

Дейнеко подякував Олексюку та його побратимам за проведену роботу та запевнив, що підрозділ отримає всю необхідну допомогу.

В Україні створили Сили безпілотних систем

Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо створення в Україні Сил безпілотних систем.

У Міноборони зазначали, що такий крок дозволить українським захисникам завдавати ударів углиб Росії аж до Уралу.

При цьому командувачем сил безпілотних систем ЗСУ призначили полковника Вадима Сухаревського, який брав участь у війні з окупантами з 2014 року. Більш детально про нього - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ Війна в Україні Дрони
NEWS
Кулеба у річницю катастрофи MH17: Росії не вдасться уникнути відповідальності
Кулеба у річницю катастрофи MH17: Росії не вдасться уникнути відповідальності
DAILY
Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне