У кожній бойовій бригаді прикордонників створять підрозділи ударних дронів, - ДПСУ
В українських бойових бригадах прикордонників буде створено підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК).
Про це заявив глава Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ у Telegram.
Він розповів, що у бригаді "Помста" створили перший підрозділ РУБАК. Його очолив Герой України Дмитро Олексюк.
Дейнеко подякував Олексюку та його побратимам за проведену роботу та запевнив, що підрозділ отримає всю необхідну допомогу.
В Україні створили Сили безпілотних систем
Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо створення в Україні Сил безпілотних систем.
У Міноборони зазначали, що такий крок дозволить українським захисникам завдавати ударів углиб Росії аж до Уралу.
При цьому командувачем сил безпілотних систем ЗСУ призначили полковника Вадима Сухаревського, який брав участь у війні з окупантами з 2014 року. Більш детально про нього - у матеріалі РБК-Україна.
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