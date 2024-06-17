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Кожні 10 хвилин РФ вчиняє злочин проти України, - Костін

Фото: Генеральний прокурор України Андрій Костін (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація, яка веде загарбницьку війну, вчиняє віййськові злочини проти України кожні 10 хвилин.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін, передає РБК-Україна з посиланням на сторінку посадовця у Facebook.

"На сьогодні ми задокументували майже 130 000 воєнних злочинів. Це означає в середньому 150 злочинів на день. Кожні 10 хвилин Росія вчиняє злочин проти України та українців", - йдеться у повідомленні.

Також Андрій Костін взяв участь у Саміті миру у Швейцарії разом з українцями, які пережили воєнні злочини РФ. Він висловив сподівання, що цей саміт зміцнить зусилля світової спільноти, спрямовані на припинення злодіянь Росії.

"Я щиро сподіваюся, що цей саміт зміцнить зусилля світової спільноти, спрямовані на припинення цих злодіянь. Це, зокрема, робота зі звільнення та повернення українських цивільних, незаконно утримуваних РФ, та примусово депортованих агресором дітей", – додав Костін.

Нагадаємо, що Швейцарія допустила участь президента Росії Володимира Путіна в новому саміті миру. Диктатор може бути присутнім на подальших потенційних конференціях, попри наявність ордера на арешт.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що другий саміт миру може відбутися до президентських виборів у США.

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