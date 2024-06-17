Кожні 10 хвилин РФ вчиняє злочин проти України, - Костін

"На сьогодні ми задокументували майже 130 000 воєнних злочинів. Це означає в середньому 150 злочинів на день. Кожні 10 хвилин Росія вчиняє злочин проти України та українців", - йдеться у повідомленні.

Також Андрій Костін взяв участь у Саміті миру у Швейцарії разом з українцями, які пережили воєнні злочини РФ. Він висловив сподівання, що цей саміт зміцнить зусилля світової спільноти, спрямовані на припинення злодіянь Росії.

"Я щиро сподіваюся, що цей саміт зміцнить зусилля світової спільноти, спрямовані на припинення цих злодіянь. Це, зокрема, робота зі звільнення та повернення українських цивільних, незаконно утримуваних РФ, та примусово депортованих агресором дітей", – додав Костін.