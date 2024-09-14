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Кожна затримка військового пакета має свій негативний наслідок на фронті, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Для України важливо, щоб військова допомога партнерів надходила вчасно. Оскільки кожна затримка має свій негативний наслідок на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням вечірнє звернення голови держави.

Зокрема, сьогодні Зеленський провів зустріч із делегацією конгресменів США. Він наголосив, що важливо на всіх рівнях тримати партнерів повністю поінформованими щодо потреб та позицій України.

Крім того, критично важливо те, щоб усі держави і особливо США, дійсно оперативно реалізовували домовленості досягнуті з Україною.

"Це має відчуватися на фронті. Кожна затримка з військовими пакетами має свій негативний наслідок на фронті. Кожне дійсно вчасне, швидке постачання має позитивний влив", - зазначив Зеленський.

Також президент додав, що поінформував конгресменів щодо поточної ситуації та перспектив.

 

Нагадаємо, що вчора Володимир Зеленський під час ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив, що у України недостатньо ракет для ППО. За його словами, там де потрібно застосувати дві ракети, військові застосовують одну.

"Такий приклад, як працюють наші ППОшники: бажано дві ракети по цілі, а вони, як українці, краще однієї, може не прийде. Це факт. Але в цьому гуморі трагедія, тому що ракет недостатньо. Просто недостатньо цих ракет", - заявив президент.

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