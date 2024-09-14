Каждая задержка военного пакета имеет свое негативное последствие на фронте, - Зеленский

В частности сегодня Зеленский провел встречу с делегацией конгрессменов США. Он подчеркнул, что важно на всех уровнях держать партнеров полностью информированными о потребностях и позициях Украины.

Кроме того, критически важно то, чтобы все государства и особенно США действительно оперативно реализовывали договоренности достигнутые с Украиной.

"Это должно ощущаться на фронте. Каждая задержка с военными пакетами имеет свое негативное последствие на фронте. Каждая действительно своевременная, быстрая поставка имеет положительное влияние", - отметил Зеленский.

Также президент добавил, что проинформировал конгрессменов о текущей ситуации и перспективах.