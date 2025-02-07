Кожна пʼята дитина в Україні має ожиріння: як так вийшло

Згідно з результатами дослідження, 22,96% дітей віком 6-8 років мають надлишкову масу тіла. З них 9,13% страждають на ожиріння, а 2,63% - на важке ожиріння. Хлопчики більш схильні до зайвої ваги: 25,24% проти 20,72% у дівчат.

Основними факторами ризику ожиріння є нездорове харчування та низький рівень фізичної активності. Виявилося, що лише половина українських дітей дотримується рекомендацій МОЗ щодо споживання фруктів та овочів: щодня фрукти їдять 55,3% дітей, а овочі - лише 41,4%. Водночас, 20,3% дітей щодня вживають солодкі напої, а 17,8% - солодкі закуски (печиво, торти, десерти).

Щодо фізичної активності, третина дітей або зовсім не займаються спортом, або витрачають на нього менш як годину на тиждень. Натомість 54,4% школярів проводять за гаджетами понад дві години у будні, а у вихідні цей показник зростає до 83,4%.

Генеральний директор Центру громадського здоров’я Михайло Росада наголосив, що отримані результати є важливими для впровадження заходів щодо покращення здоров’я дітей. За його словами, 83% школярів у вихідні проводять перед екранами понад 2 години, а менше половини споживають овочі щодня, що є серйозною проблемою.

Ще одним важливим аспектом дослідження стало грудне вигодовування. Лише 26% дітей отримували виключно грудне молоко у перші шість місяців життя, як рекомендує ВООЗ. При цьому кожна шоста дитина перебувала на грудному вигодовуванні менш як місяць, а кожна одинадцята взагалі не отримувала грудного молока.

Зазначається, що для розв’язання проблеми необхідно застосувати комплексний підхід, який передбачає покращення доступу до здорового харчування в школах, збільшення рівня фізичної активності дітей, обмеження часу, проведеного за електронними пристроями, а також проведення просвітницької роботи серед дітей і їхніх батьків.

Згідно з результатами опитування, 93% шкіл мають їдальні, а також усі необхідні умови для фізичної активності учнів. Зокрема, 96,2% шкіл оснащені відкритими спортивними майданчиками, 94,1% мають криті спортивні або тренажерні зали, а 97,7% забезпечені фізкультурно-спортивним обладнанням, адаптованим до вікових особливостей дітей.

Дослідження охопило учнів 1-2 класів, їхніх батьків та представників закладів освіти в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій. Воно тривало з листопада 2023 року по лютий 2024 року. Загалом було опитано 3557 дітей і 3601 батька чи матір у 187 школах, розташованих у 20 регіонах України.