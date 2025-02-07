Каждый пятый ребенок в Украине страдает ожирением: как так получилось

Согласно результатам исследования, 22,96% детей в возрасте 6-8 лет имеют избыточную массу тела. Из них 9,13% страдают ожирением, а 2,63% - тяжелым ожирением. Мальчики более склонны к лишнему весу: 25,24% против 20,72% у девушек.

Основными факторами риска ожирения являются нездоровое питание и низкий уровень физической активности. Оказалось, что только половина украинских детей придерживается рекомендаций Минздрава по потреблению фруктов и овощей: ежедневно фрукты едят 55,3% детей, а овощи - только 41,4%. В то же время, 20,3% детей ежедневно употребляют сладкие напитки, а 17,8% - сладкие закуски (печенье, торты, десерты).

Что касается физической активности, треть детей или совсем не занимаются спортом, или тратят на него менее часа в неделю. Зато 54,4% школьников проводят за гаджетами более двух часов в будни, а в выходные этот показатель возрастает до 83,4%.

Генеральный директор Центра общественного здоровья Михаил Росада отметил, что полученные результаты важны для внедрения мероприятий по улучшению здоровья детей. По его словам, 83% школьников в выходные проводят перед экранами более 2 часов, а менее половины потребляют овощи ежедневно, что является серьезной проблемой.

Еще одним важным аспектом исследования стало грудное вскармливание. Только 26% детей получали исключительно грудное молоко в первые шесть месяцев жизни, как рекомендует ВОЗ. При этом каждый шестой ребенок находился на грудном вскармливании менее месяца, а каждый одиннадцатый вообще не получал грудного молока.

Отмечается, что для решения проблемы необходимо применить комплексный подход, который предусматривает улучшение доступа к здоровому питанию в школах, увеличение уровня физической активности детей, ограничение времени, проведенного за электронными устройствами, а также проведение просветительской работы среди детей и их родителей.

Согласно результатам опроса, 93% школ имеют столовые, а также все необходимые условия для физической активности учащихся. В частности, 96,2% школ оснащены открытыми спортивными площадками, 94,1% имеют крытые спортивные или тренажерные залы, а 97,7% обеспечены физкультурно-спортивным оборудованием, адаптированным к возрастным особенностям детей.

Исследование охватило учеников 1-2 классов, их родителей и представителей учебных заведений во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Оно длилось с ноября 2023 года по февраль 2024 года. Всего было опрошено 3557 детей и 3601 отца или мать в 187 школах, расположенных в 20 регионах Украины.