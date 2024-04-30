Кожен водій має робити це перед виїздом, інакше - штраф

Українські водії перед поїздкою мають перевірити, чи мають при собі три документи, без яких заборонено керувати транспортним засобом. Бо інакше загрожує штраф за відсутність навіть одного з них, якщо зупинить поліція.

РБК-Україна розповідає, без яких документів не можна сідати за кермо.

Зміст

Перед поїздкою водій має обов'язково взяти із собою такі документи:

водійські права - посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії

- посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії техпаспорт - реєстраційний документ на транспортний засіб

- реєстраційний документ на транспортний засіб діючий поліс ОСЦВП - страховий поліс про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності

Водійські права

Згідно із законодавством, водійські права видають виключно сервісні центри МВС.

Фото: водійські права (Віталій Носач/РБК-Україна)

Алгоритм отримання має наступний вигляд.

Крок 1. Для початку слід обрати спосіб підготовки до теоретичного іспиту: самостійно або в автошколі. Під час навчання в автошколі необхідно знайти акредитовані курси та підготувати документи.

Крок 2. Підготуватися до теоретичного іспиту самостійно або в автошколі. У випадку з автошколою потрібно прослухати курс лекцій та отримати свідоцтво (в електронному вигляді), що діє 1 рік - без складання внутрішнього іспиту в автошколі.

Крок 3. Скласти теоретичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС. Для його цього треба взяти паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом. Результат іспиту дійсний протягом року, вартість - 250 гривень, мова - українська.

Крок 4. Вибрати автошколу для практичної підготовки. Може бути будь-яка акредитована автошкола або та сама, в якій проходили теоретичну підготовку.

Крок 5. Пройти практичну підготовку водія, скласти внутрішній іспит та отримати свідоцтво (в електронному вигляді), що діє 2 роки.

Крок 6. Скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, вартість - 420 гривень.

Крок 7. Отримати перше посвідчення водія. Документ видається на місці у сервісному центрі МВС, термін дії 2 роки. Орієнтовна вартість - 284 гривень (бланкова продукція) + 230 гривень (послуга).

Через два роки видаються постійні права на 30 років. Детальну процедуру розписано на сайті Головного сервісного центру МВС України.

Фото: категорії транспортних засобів (hsc.gov.ua)

Зазначимо, необхідно проходити навчання та складати іспити на кожну категорію транспортних засобів. Відповідно, у водійських правах стоятиме позначка. Наприклад, для легкових авто - категорія B, яка дає право керувати автомобілем масою до 3,5 т з 18 років.

Крім того, важливо пам'ятати, що якщо практичний іспит у сервісному центрі складався на авто з автоматичною коробкою передач, то в посвідченні також буде відповідна позначка. І з такими правами не можна керувати авто з ручною трансмісією. Якщо іспит складався на авто з ручною коробкою, то обмежень на автоматичну немає.

Техпаспорт (реєстраційний документ на транспортний засіб)

Відповідно до законодавства, всі транспортні засоби мають бути зареєстровані. Державна реєстрація проводиться на підставі:

заяв власників

документів, що засвідчують їхню особу (підтверджують повноваження представника, наприклад, довіреність, оформлена у нотаріуса)

правомірності купівлі, отримання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів

відповідності конструкції транспортних засобів встановленим вимогам безпеки дорожнього руху

Реєстрація (перереєстрація) проходить за місцем звернення незалежно від місця реєстрації (проживання). Транспортні засоби реєструються у сервісних центрах МВС.

Фото: техпаспорт можна підтягнути до додатку "Дія" (Віталій Носач/РБК-Україна)

На зареєстровані транспортні засоби видаються свідоцтво про реєстрацію (техпаспорт), два номерні знаки на авто або один на мотоцикли, мопед, причіп або напівпричіп, дозвіл на встановлення світлових або звукових сигнальних пристроїв (у випадку зі спецтранспортом).

Зазначимо, реєстрація нових авто та з пробігом може проходити звичайним способом у сервісному центрі МВС або онлайн через портал державних послуг iGov.org.ua. Останній варіант не звільняє від відвідування сервісного центру МВС, але допоможе погодити час візиту та прискорити оформлення.

Докладніше з процедурою, вартістю послуг та іншими питаннями можна ознайомитись за посиланням.

Поліс ОСЦВП ("автоцивілка")

ОСЦВП (обов'язкова страховка) - це форма державного захисту постраждалих під час ДТП. Страховий поліс компенсує збитки потерпілим, а також покриває витрати винуватця аварії.

Страховик сплатить ремонт постраждалої машини, лікування водія та пасажирів. Якщо власник полісу протаранить чийсь паркан, будинок, магазин та іншу нерухомість, він візьме на себе компенсацію цих витрат. У народі поліс називають "автоцивілкою".

Поліс є обов'язковим для всіх власників авто, зареєстрованих в Україні або тимчасово ввезених до країни. Тобто такий же необхідний документ, як техпаспорт і права водія, без яких не можна сідати за кермо.

"Автоцивілка" діє на території України, для виїзду за кордон треба оформити "зелену картку". Страхові поліси можна придбати в страхових компаніях, найзручніше зробити це онлайн.

Зазначимо, ОСЦВП не компенсує витрати на ремонт автомобіля винуватця ДТП, не покриває ризики угону та пошкодження у разі аварій, спричинених природними чи техногенними факторами. Поліс також не рятує від штрафів та позбавлення прав водія за створення аварійних ситуацій.

Штрафи за відсутність документів

За відсутність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу загрожує штраф у розмірі 450 гривень.

Якщо у водія при собі немає прав водія - 450 гривень, якщо взагалі немає посвідчення - 3400 гривень. Передача керма особам без права на керування транспортним засобом - 3400 гривень, керування авто без прав водія потрібної категорії - 3400 гривень.

За водіння після рішення суду про позбавлення водійських прав - 20400 гривень, повторне порушення - 40800 гривень.

Якщо немає автоцивілки, водію загрожує штраф у розмірі від 425 до 850 гривень (у разі несплати штрафу за відсутність поліса протягом 15 днів). Але оштрафувати можуть лише після ДТП або під час складання протоколу за порушення правил дорожнього руху.

Штрафи не застосовуються якщо ви тільки вчитеся керувати авто, не дозволяли керувати машиною нікому, у кого немає водійських прав або маєте права та техпаспорт в електронному вигляді в додатку "Дія" ("автоцивілка" теж може зберігатися, наприклад, у смартфоні, як електронний документ ).

При цьому важливо пам'ятати, що "Дія" може не спрацювати в місцях з поганим покриттям інтернету, де е-права та е-техпаспорт просто не підтягнуться до додатку. Також документи у додатку не дійсні за кордоном.