Не кожен витримує. Капелан розповів про розлучення під час війни

В Україні під час війни збільшилася кількість розлучень. Війна впливає на суспільство, це може призвести до демографічної проблеми.

На думку капелана, коли українські захисники повернуться додому після війни, розлучень буде більше.

"У 2017 році в Авдіївці рік і два місяці стояла 72 бригада, тоді взагалі капеланів ще не було. Я був поруч в іншому підрозділі на посаді офіцера-психолога і мене іноді запрошували туди попрацювати. 70% бригади до кінця ротації розлучилися. Коли немає чоловіка вдома більше року, не кожна жінка може таке витримати", - сказав Костянтин Холодов.

Капелан вважає, що війна впливає на суспільство і буде "рубцем" на історії України.

"Ми будемо пожинати плоди після цієї війни, яких ще не видно. Це буде демографічна проблема, проблема із сім'ями, у нас багато покалічених буде, і не тільки військових, а й цивільних - скільки людей страждає від обстрілів", - додав він.