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Не каждый выдерживает. Капеллан рассказал о разводе во время войны

Киев, Суббота 04 мая 2024 15:09
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Не каждый выдерживает. Капеллан рассказал о разводе во время войны Фото: капеллан рассказал о разводе во время войны (Getty Images)
Автор: Ольга Маджумдар, Наталья Юрченко

В Украине во время войны увеличилось количество разводов. Война влияет на общество, это может привести к демографической проблеме.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель капелланской службы Главного управления разведки Минобороны Константин Холодов.

По мнению капеллана, когда украинские защитники вернутся домой после войны, разводов будет больше.

"В 2017 году в Авдеевке год и два месяца стояла 72 бригада, тогда вообще капелланов еще не было. Я был рядом в другом подразделении в должности офицера-психолога и меня иногда приглашали туда поработать. 70% бригады к концу ротации развелись. Когда нет мужчины дома больше года, не каждая женщина может такое выдержать", - сказал Константин Холодов.

Капеллан считает, что война влияет на общество и будет "рубцом" на истории Украины.

"Мы будем пожинать плоды после этой войны, которые еще не видны. Это будет демографическая проблема, проблема с семьями, у нас много искалеченных будет, и не только военных, но и гражданских - сколько людей страдают от обстрелов", - добавил он.

Напомним, руководитель капелланской службы ГУР Минобороны Константин Холодов рассказал, сколько капелланов сейчас в украинской армии. Также он объяснил, как стать военным священником.

Полное интервью с руководителем капелланской службы ГУР МО - читайте по ссылке.

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