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Кожен п'ятий українець має право на дострокову пенсію

Фото: Дарія Марчак (MLSP.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Багато українців мають право на дострокову пенсію, що коштує "десятки мільярдів гривень". У Мінсоцполітики хочуть вирішити це питання.

Про це сказала перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю "Радіо Свобода".

Марчак повідомила, що у міністерстві вже розробили законопроєкт про реформу солідарної пенсійної системи і накопичувальної пенсійної системи, які подані на розгляд Кабінету міністрів.

"У нас тривають внутрішні дискусії щодо параметрів. Коли ми домовимося і фіналізуємо параметри, ми зможемо рухатися далі до парламенту. На жаль, ця дискусія є дуже складною з урахуванням важкого фінансового стану в країні", - сказала вона.

За її словами, на поточний і майбутній розмір пенсії впливає багато факторів. "Наприклад, яким чином ми вирішимо питання щодо спеціальних пенсійних режимів. Також - щодо людей, які мають право на пільговий вихід на пенсію, пільговий стаж", - повідомила чиновниця.

Марчак нагадала, що загальний пенсійний вік в Україні -  від 60 до 65 років.

"Але при цьому кожен п’ятий в країні має право на достроковий вихід на пенсію. А це - десятки мільярдів гривень. Це кошти, які ми не доотримуємо в доходи пенсійної системи. І які водночас виплачуємо з видатків пенсійної системи. У нас одночасно відбуваються втрати від того, що люди менше працюють. І втрати від того, що ми більший період часу платимо пенсію", - сказала вона.

 

Пенсіонери в Україні

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні на 1 квітня 2025 року становила 10,3 млн осіб.

Розподіл пенсіонерів на 1 квітня 2025 року за видами призначених виплат був таким:

  • за віком - 72,50%
  • за інвалідністю - 15,24%
  • у разі втрати годувальника - 6,61%
  • за вислугу років - 5,08%
  • соціальні пенсії - 0,53%
  • довічне утримання суддів - 0,04%.

Детальніше про те, хто має право на пенсію до 60 років, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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