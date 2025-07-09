Кожен п'ятий українець має право на дострокову пенсію

Марчак повідомила, що у міністерстві вже розробили законопроєкт про реформу солідарної пенсійної системи і накопичувальної пенсійної системи, які подані на розгляд Кабінету міністрів.

"У нас тривають внутрішні дискусії щодо параметрів. Коли ми домовимося і фіналізуємо параметри, ми зможемо рухатися далі до парламенту. На жаль, ця дискусія є дуже складною з урахуванням важкого фінансового стану в країні", - сказала вона.

За її словами, на поточний і майбутній розмір пенсії впливає багато факторів. "Наприклад, яким чином ми вирішимо питання щодо спеціальних пенсійних режимів. Також - щодо людей, які мають право на пільговий вихід на пенсію, пільговий стаж", - повідомила чиновниця.

Марчак нагадала, що загальний пенсійний вік в Україні - від 60 до 65 років.

"Але при цьому кожен п’ятий в країні має право на достроковий вихід на пенсію. А це - десятки мільярдів гривень. Це кошти, які ми не доотримуємо в доходи пенсійної системи. І які водночас виплачуємо з видатків пенсійної системи. У нас одночасно відбуваються втрати від того, що люди менше працюють. І втрати від того, що ми більший період часу платимо пенсію", - сказала вона.