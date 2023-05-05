Кожен п’ятий шукає роботу: НБУ оцінив рівень безробіття та дав прогноз на найближчі роки

"Попри пожвавлення ринку праці, відновлення зайнятості у І кварталі 2023 року пригальмувало. Загалом у І кварталі 2023 року рівень безробіття оцінено в близько 20%", - йдеться у звіті.

Розбудова альтернативних методів оцінки стану ринку праці в умовах браку відповідної офіційної статистики під час дії режиму воєнного стану, дала змогу поліпшити оцінку рівня безробіття в Україні у 2022 році порівняно із оцінками, опублікованими в січневому прогнозі, зазначили в НБУ.

"На прогнозному горизонті за умови відсутності значних шоків триватиме відновлення ринку праці. Рівень безробіття поступово знижуватиметься завдяки активізації економічної діяльності, проте залишатиметься високим", - йдеться в огляді.

Передусім це буде пов'язано із вірогідним збереженням значних кваліфікаційних та регіональних диспропорцій на ринку праці, а також поверненням мігрантів з-за кордону, що за інших рівних умов збільшить пропозицію робочої сили, зазначають в НБУ.

За даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році становив 21,1% (попередня оцінка - 25,8%). На 2023 рік прогнозується 18,3% (попередній прогноз - 26,1%), на 2024 рік - 16,5% (попередній прогноз - 20,0%), на 2025 рік - 14,7% (попередній прогноз - 17,6%).