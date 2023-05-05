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Каждый пятый ищет работу: НБУ оценил уровень безработицы и дал прогноз на ближайшие годы

Фото: уровень безработицы в Украине составляет около 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С начала 2023 года ситуация на рынке труда в Украине улучшается. Однако безработица остается высокой и приобретает признаки структурной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2023 года).

"Несмотря на оживление рынка труда, возобновление занятости в I квартале 2023 года притормозило. Всего в I квартале 2023 года уровень безработицы оценен в около 20%", - говорится в отчете.

Создание альтернативных методов оценки состояния рынка труда в условиях нехватки соответствующей официальной статистики во время действия режима военного положения позволило улучшить оценку уровня безработицы в Украине в 2022 году по сравнению с оценками, опубликованными в январском прогнозе, отметили в НБУ.

"На прогнозном горизонте при отсутствии значительных шоков будет продолжаться восстановление рынка труда. Уровень безработицы будет постепенно снижаться благодаря активизации экономической деятельности, однако будет оставаться высоким", - говорится в обзоре.

Прежде всего, это будет связано с вероятной сохранностью значительных квалификационных и региональных диспропорций на рынке труда, а также возвращением мигрантов из-за рубежа, что при прочих равных условиях увеличит предложение рабочей силы, отмечают в НБУ.

По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году составил 21,1% (предыдущая оценка - 25,8%). На 2023 год прогнозируется 18,3% (предыдущий прогноз - 26,1%), на 2024 год - 16,5% (предыдущий прогноз - 20,0%), на 2025 год - 14,7% (предыдущий прогноз - 17,6%).

Напомним, что Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

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