"Кожен день по 20-30 людей". Окупанти скаржаться на великі втрати (перехоплення)

У черговій перехопленій розмові російський солдат з Донецького напрямку скаржиться на ситуацію на фронті. Він зізнається, що російські війська не просуваються.

"Скоро у наступ підемо. Ми знаходимося село Троїцьке, запам'ятала? Так, будемо брать його. Ніяк місяць уже не можемо взяти його. А там всі дороги наші", - сказав окупант.

Проте російський військовий зазначає, що армія РФ втрачає багато живої сили у Донецькій області. Щоденні втрати досягають десятки осіб.

"Дох*я, Ірино, вбитих, поранених. Кожан день по 20-30 людей", - заявив окупант.