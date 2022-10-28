UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Кожен день по 20-30 людей". Окупанти скаржаться на великі втрати (перехоплення)

Фото: окупанти на фронті зазнають великих втрат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти на фронті зазначають великих втрат. Росіяни зізнаються, що кожного дня втрати пораненими та загиблими становлять по 20-30 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський солдат з Донецького напрямку скаржиться на ситуацію на фронті. Він зізнається, що російські війська не просуваються.

"Скоро у наступ підемо. Ми знаходимося село Троїцьке, запам'ятала? Так, будемо брать його. Ніяк місяць уже не можемо взяти його. А там всі дороги наші", - сказав окупант.

Проте російський військовий зазначає, що армія РФ втрачає багато живої сили у Донецькій області. Щоденні втрати досягають десятки осіб.

"Дох*я, Ірино, вбитих, поранених. Кожан день по 20-30 людей", - заявив окупант.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантів минулої доби у Донецькій області загинули четверо людей, ще дев'ять отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниГлавное управление разведки