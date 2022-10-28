"Каждый день по 20-30 человек". Оккупанты жалуются на большие потери (перехват)

В очередном перехваченном разговоре российский солдат из Донецкого направления жалуется на ситуацию на фронте. Он признается, что российские войска не продвигаются.

"Скоро в наступление пойдем. Мы находимся село Троицкое, запомнила? Да, будем брать его. Никак месяц уже не можем взять его. А там все дороги наши", - сказал оккупант.

Однако российский военный отмечает, что армия РФ теряет много живой силы в Донецкой области. Ежедневные потери составляют десятки человек.

"Дох*я, Ирина, убитых, раненых. Каждый день по 20-30 человек", - заявил оккупант.