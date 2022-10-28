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"Каждый день по 20-30 человек". Оккупанты жалуются на большие потери (перехват)

Фото: оккупанты на фронте несут большие потери (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты на фронте несут большие потери. Россияне признаются, что каждый день потери ранеными и погибшими составляют по 20-30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский солдат из Донецкого направления жалуется на ситуацию на фронте. Он признается, что российские войска не продвигаются.

"Скоро в наступление пойдем. Мы находимся село Троицкое, запомнила? Да, будем брать его. Никак месяц уже не можем взять его. А там все дороги наши", - сказал оккупант.

Однако российский военный отмечает, что армия РФ теряет много живой силы в Донецкой области. Ежедневные потери составляют десятки человек.

"Дох*я, Ирина, убитых, раненых. Каждый день по 20-30 человек", - заявил оккупант.

Напомним, в результате обстрелов оккупантов за прошедшие сутки в Донецкой области погибли четыре человека, еще девять получили ранения.

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