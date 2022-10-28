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"Кожен день по 20-30 людей". Окупанти скаржаться на великі втрати (перехоплення)

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Донецька область, П'ятниця 28 жовтня 2022 09:29
"Кожен день по 20-30 людей". Окупанти скаржаться на великі втрати (перехоплення) Фото: окупанти на фронті зазнають великих втрат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти на фронті зазначають великих втрат. Росіяни зізнаються, що кожного дня втрати пораненими та загиблими становлять по 20-30 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський солдат з Донецького напрямку скаржиться на ситуацію на фронті. Він зізнається, що російські війська не просуваються.

"Скоро у наступ підемо. Ми знаходимося село Троїцьке, запам'ятала? Так, будемо брать його. Ніяк місяць уже не можемо взяти його. А там всі дороги наші", - сказав окупант.

Проте російський військовий зазначає, що армія РФ втрачає багато живої сили у Донецькій області. Щоденні втрати досягають десятки осіб.

"Дох*я, Ірино, вбитих, поранених. Кожан день по 20-30 людей", - заявив окупант.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантів минулої доби у Донецькій області загинули четверо людей, ще дев'ять отримали поранення.

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