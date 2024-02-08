Кожен четвертий роздрібний кредит в Україні - проблемний, - НБУ

Що відбувається з проблемними кредитами в банках

За даними Національного банку України, переважна частина проблемних кредитів виникли внаслідок різкого скорочення доходів населення. Значними були і втрати позик боржникам, які на початок повномасштабного вторгнення були зареєстровані на нині окупованих територіях та територіях, що знаходяться в зоні бойових дій. Ці кредити переважно резервуються і списуються з балансів банків.

Структура роздрібного портфеля проблемних позик за групами банків наразі виглядає так: у державних – 53%, у інших банках – 47% від загального об’єму кредитів, виданих фізичним особам.

В Національному банку констатують: попри все ще підвищений рівень дефолтів, частка непрацюючих кредитів скорочується починаючи з літа 2023 року.

"Передусім це результат зростання обсягу працюючого портфеля та списання кредитів, що не працюють вже понад рік. Зі зростанням портфеля частка непрацюючих кредитів знижуватиметься й надалі", - прогнозують в НБУ.

Нагадаємо, в січні 2024 року НБУ затвердив нові правила подання звітності про активні операції банками, фінансовими компаніями та кредитними спілками. Інформація збиратиметься для оцінки ефективності управління кредитним ризиком. Інформацію має подаватися частково з 1 липня та в повному обсязі з 1 жовтня 2024 року.

У 2023 році Національний банк провів оцінку стійкості банків і банківської системи в умовах воєнного часу після майже дворічної перерви, спричиненої повномасштабною війною. В межах цього процесу проведено оцінку якості активів (AQR) та показників діяльності і капіталу на трирічному горизонті для 20 найбільших банків з часткою понад 90% у чистих активах сектору.

Під час презентації звіту у грудні 2023-го директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова сказала, що проведена Національним банком України у 2023 році оцінка стійкості банків виявила проблеми у п’яти банків, три з яких мають ризики повністю втратити капітал.

Додатковий капітал до 2026 року знадобиться трьом банкам: державному Укрексімбанку, приватним банкам МТБ та Правексу.