Кожен четвертий, хто звернувся до рекрутингових центрів, проходить відбір на службу, - Міноборони

Україна продовжує вдосконалювати систему комплектування Збройних Сил через відкриття нових рекрутингових центрів. Наразі в країні функціонують 47 таких центрів, що сприяють залученню мотивованих громадян до військової служби.

Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "АрміяInform".

Комфорт та прозорість для громадян

Центри рекрутингу розташовані при Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), що гарантує комфортні умови для громадян та прозорість усіх процедур. Важливою перевагою є те, що ці центри не мають зв'язку з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що забезпечує окрему й ефективну роботу.

Кваліфіковані цивільні фахівці надають вичерпну інформацію про військову службу, допомагають у виборі спеціальності, а також супроводжують кандидата на всіх етапах оформлення документів.

Результати роботи за 10 місяців

"За 10 місяців роботи ці центри проконсультували понад 32 тисячі громадян, і кожен четвертий з них уже проходить відбір на військову службу. Важливим показником є те, що 20% кандидатів - жінки", - зазначив Сергій Мельник.

Основна перевага вступу через рекрутингові центри - це можливість вибору спеціальності, що відповідає здібностям і бажанням кандидата, а також розширений пакет пільг і соціальних гарантій, які поширюються не тільки на військовослужбовця, а й на його сім'ю.

Створення спеціалізованих рекрутингових центрів

Наразі створено п’ять таких центрів, що відповідають за комплектування Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій та Сил територіальної оборони.

Ці спеціалізовані рекрутингові структури набувають необхідних спроможностей, активно комплектуючи свої ряди кваліфікованими фахівцями. Метою є забезпечення високого рівня підготовки кандидатів для кожного виду військ, що відповідає сучасним вимогам і стандартам обороноздатності країни.