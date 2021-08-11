Козак после встречи с Санду заявил, что Россия и Молдова "будут дружить"

"Будем дружить точно. И сотрудничать - точно", - сказал Козак на пресс-конференции.

Представитель Кремля отметил, что встреча с Санду получилась "конструктивной и доброжелательной". "Мы обсудили весь перечень вопросов. Договорились о сотрудничестве и начале диалога на межведомственном уровне буквально с завтрашнего дня по всем тем темам, которые вызывают озабоченность у Молдовы и России", - добавил Козак.

По его словам, на встрече затрагивались тема Приднестровья. Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдовы. Также обсуждалась утилизация боеприпасов на неподконтрольной Кишиневу территории.

Стороны также обсудили взаимную торговлю и снятие существующих ограничений. "Ну и, наконец, газовая проблема, здесь необходим диалог", - резюмировал Козак.