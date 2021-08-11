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Козак після зустрічі з Санду заявив, що Росія і Молдова "будуть дружити"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак після переговорів з президентом Молдови Майєю Санду заявив, що Москва і Кишинів "будуть точно дружити і співпрацювати". Він також назвав розв'язання Придніпровського питання внутрішньою справою країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання News Maker.

"Будемо дружити точно. І співпрацювати - точно",- сказав Козак на пресконференції.

Представник Кремля зазначив, що зустріч з Санду вийшла "конструктивною і доброзичливою". "Ми обговорили весь перелік питань. Домовилися про співпрацю і початок діалогу на міжвідомчому рівні буквально з завтрашнього дня по всіх тих темах, які викликають заклопотаність у Молдови і Росії", - додав Козак.

За його словами, на зустрічі порушувалися тема Придністров'я. Козак назвав розв'язання придністровського питання внутрішньою справою Молдови. Також обговорювалася Утилізація боєприпасів на непідконтрольній Кишиневу території.

Сторони також обговорили взаємну торгівлю і зняття чинних обмежень. "Ну і, нарешті, газова проблема, тут необхідний діалог", - резюмував Козак.

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Російська ФедераціяВолодимир КозакМолдова