"Козак Путіна" у в’язниці: у Венесуелі затримали полковника РФ після конфлікту з дипломатами

Як пише видання, посилаючись на власні джерела, причиною арешту нібито став конфлікт полковника з російськими дипломатами. Однак наразі офіційних повідомлень щодо Фроленка ані Венесуела, ані Росія не робили.

За даними ЗМІ, арешт відбувся ще 15 травня. Тоді ж Головне розвідувальне управління Венесуели нібито також провело обшуки у будинку Фроленка у Каракасі. Окрім самого полковника було затримано кілька членів його "козацької команди".

ЗМІ повідомляють, що за кілька днів до арешту Роман Фроленко провів зустріч зі своєю "козацькою командою" та представниками венесуельських спецслужб. Під час перемовин сторони наголошували на намірах зміцнювати "історичні зв’язки" та розвивати нові напрямки співпраці у сфері безпеки.

За даними джерел видання, причиною арешту став конфлікт між Фроленком і послом РФ у Венесуелі Сергієм Мелік-Багдасаровим. Водночас офіційна причина затримання - підозра у шахрайстві.

"Протягом кількох років пан Фроленко займався тіньовими бізнес- операціями у Венесуелі та був причетний до махінацій, спрямованих проти приватних підприємців, причому він завжди прикривався обіцянками ділових угод, пов’язаних з Росією", - цитує видання своє джерело.

Джерела видання заявляють, що російській дипмісії у Венесуелі не сподобалося, що Фроленко "видавав себе за офіційного дипломата Росії", представляв РФ на зустрічах з урядом Мадуро, через що "питання між Росією та Венесуелою місцеві чиновники вирішували" саме через нього, а не з посольством.

"Проблема виникла через суперечку між росіянами за владу у Венесуелі. Фроленко навіть у публічних інтерв'ю презентував себе як частину політичної команди Путіна у Венесуелі", - розповіло джерело Infobae.