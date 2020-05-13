Козак о переговорах в Берлине: дадут дополнительный импульс нормандскому формату

Заместитель главы Администрации российского президента Дмитрий Козак рассказал о сегодняшних переговорах в Берлине по урегулированию на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Козака, сегодняшние консультации с представителями немецкого правительства дадут дополнительный импульс нормандскому формату по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Диалог в Берлине прошел конструктивно, в деловом ключе", - добавил он.

Напомним, сегодня российские СМИ сообщили, что заместитель главы Администрации президента РФ Козак прибыл специальным рейсом в Германию. Отмечалось, что главный переговорщик РФ по Донбассу, вероятно, прибыл для переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины. Также речь шла о том, что Козак планирует установить личный контакт с помощником немецкого канцлера.

При этом представитель немецкого правительства отказался подтверждать или опровергать информацию о визите Козака в Берлин для переговоров по Донбассу. Представитель подчеркнул, что в правительстве не комментируют рабочие встречи в Ведомстве федерального канцлера.

Кроме того, источник в Министерстве иностранных дел Украины сообщил РБК-Украина о том, что переговоры в Германии проходят без украинских представителей. Визит Козака связан с желанием немецкой стороны более детально понять российскую позицию по урегулированию на Донбассе.