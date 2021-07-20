Козак о паспортах РФ на Донбассе: это не признаки включения в состав России

По его словам, порядка 470 тыс. жителей оккупированного Донбасса получили российский паспорт.

"Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах. Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения "ДНР" и "ЛНР" в состав России", - отметил Козак.

Он также уточнил, что как только "ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении".