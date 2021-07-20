Козак про паспорти РФ на Донбасі: це не ознаки включення до складу Росії

За його словами, близько 470 тис. жителів окупованого Донбасу отримали російський паспорт.

"Рішення про спрощений порядок видачі паспортів було прийнято виключно як гуманітарний захід після того, як була введена блокада Донбасу і його жителі були обмежені в своїх громадянських правах. Рішення про видачу паспортів не може розглядатися як інструмент або ознаки подальшого включення "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії", - зазначив Козак.

Він також уточнив, що як тільки "ситуація на Донбасі буде врегульована, зникне необхідність і в цьому рішенні".