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Козак про паспорти РФ на Донбасі: це не ознаки включення до складу Росії

Автор: РБК-Україна

Роздача російських паспортів на окупованому Донбасі не може розглядатися як плани Російської Федерації "приєднати" ці території. У Кремлі в черговий раз називають це нібито гуманітарним заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака виданню Politique Internationale, яке опубліковане на сайті посольства Росії у Франції.

За його словами, близько 470 тис. жителів окупованого Донбасу отримали російський паспорт.

"Рішення про спрощений порядок видачі паспортів було прийнято виключно як гуманітарний захід після того, як була введена блокада Донбасу і його жителі були обмежені в своїх громадянських правах. Рішення про видачу паспортів не може розглядатися як інструмент або ознаки подальшого включення "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії", - зазначив Козак.

Він також уточнив, що як тільки "ситуація на Донбасі буде врегульована, зникне необхідність і в цьому рішенні".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Росія організовує онлайн-голосування на виборах до Держдуми для жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами.

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