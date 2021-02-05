Козак владеет восемью каналами и СНБО о них знает, - Данилов

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Соратник народного депутата Виктора Медведчука Тарас Козак владеет не только каналами 112, ZIK и NewsOne, на которые наложили санкции. Совет нацбезопасности и обороны владеет информацией о всех его каналах.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Как рассказал Данилов, Козак владеет восьмью каналами, а не тремя.

"Господин Козак владеет не тремя каналами, а у него их восемь. Все эти 8 телеканалов нам известны, мы понимаем, что там происходило", - сказал он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкций на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Козака. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

Также РБК-Украина писало, что Данилов заявил о невозможности отмены санкций против каналов 112, ZIK и NewsOne. Он отметил, что решение СНБО готовилось длительное время.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 5 февраля гости студии - Леонид Кравчук, Арсен Аваков, Дмитрий Гордон, Диана Панченко и другие журналисты и политики - пытаются дать ответ на вопрос: почему произошла блокировка каналов Медведчука "112 Украина", ZIK и NewsOne и как это повлияет на страну. А также эксперты будут обсуждать санкции, которые власти осуществляет по отношению к пророссийским лицам.

Выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 5 февраля

Напомним, что в прошлом выпуске программы поднимались крайне важные темы для всех украинцев. Одна из них - вакцинация от коронавируса и эпидемиологическая ситуация в стране.

В частности, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.



Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии из США Михаил Фаворов прокомментировал низкую статистику заболеваемости людей в Украине.



Кстати, одиозный народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что будет вакцинироваться в Будапеште, и, вероятнее всего, российской вакциной.



А еще министр здравоохранения Максим Степанов честно высказался о результатах январского локдауна, тестировании, коллективном иммунитете и отдыхе Владимира Зеленского в Буковеле.



Конечно, не обошлось без скандалов. Так, спор о тестировании и количестве больных COVID-19 устроили между собой Степанов и Шуфрич.





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