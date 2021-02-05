Козак володіє вісьмома каналами і РНБО про них знає, - Данілов

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Соратник народного депутата Віктора Медведчука Тарас Козак володіє не лише каналами 112, ZIK та NewsOne, на які наклали санкції. Рада нацбезпеки і оборони володіє інформацією про всі його канали.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Як розповів Данілов, Козак володіє вісьмома каналами, а не трьома.

"Пан Козак володіє не трьома каналами, а в нього їх вісім. Всі ці 8 телеканалів нам відомі, ми розуміємо, що там відбувалося", - сказав він.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким наклав санкції на телеканали 112, ZIK та NewsOne та їх власника Козака. Глава держави наголосив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".

Також РБК-Україна писало, що Данілов заявив про неможливість скасування санкцій проти каналів 112, ZIK та NewsOne. Він зазначив, що рішення РНБО готувалося тривалий час.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" 5 лютого гості студії - Леонід Кравчук, Арсен Аваков, Дмитро Гордон, Діана Панченко та інші журналісти і політики - намагаються дати відповідь на питання: чому відбулося блокування каналів Медведчука "112 Україна", ZIK та NewsOne і як це вплине на країну. А також експерти будуть обговорювати санкції, які влада здійснює по відношенню до проросійських осіб.

Випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 5 лютого

Нагадаємо, що у минулому випуску програми підіймалися теж вкрай важливі теми для усіх українців. Одна з них - вакцинація від коронавірусу та епідеміологічна ситуація в країні.

Зокрема, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.



Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології зі США Михайло Фаворов прокоментував низьку статистику захворюваності людей в Україні.



До речі, одіозний народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що буде вакцинуватися в Будапешті, і найімовірніше російською вакциною.



А ще міністр охорони здоров'я Максим Степанов чесно висловився про результати січневого локдауну, тестування, колективний імунітет та відпочинок Володимира Зеленського в Буковелі.



Звісно, не обійшлося без скандалів. Так, суперечку щодо тестувань та кількості хворих на COVID-19 влаштували між собою Степанов та Шуфрич.





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