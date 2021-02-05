Зе! Санкции. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Алексей Данилов, секретарь СНБО України;
Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО;
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);
Михаил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
Арсений Яценюк, лидер партии «Народный фронт», Премьер-министр Украины (2014-2016);
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Никита Потураев, народный депутат, «Слуга народа», глава Комитета ВР Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики;
Андрей Парубий, народный депутат, «Европейская солидарность»,
спикер Верховной Рады Украины (2016-2019);
Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа – За жизнь», глава Комитета ВР Украины по вопросам свободы слова;
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания «Гордон»;
Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.ua»;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ»;
Диана Панченко, ведущая телеканала NewsOne;
Олесь Доний, политический и общественный деятель, народный депутат Украины (VI и VII созывов).
Они говорят, а решает народ.