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Козак: почти миллион украинцев стали гражданами РФ с 2016 по 2020

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Москва, Вторник 20 июля 2021 16:05
Козак: почти миллион украинцев стали гражданами РФ с 2016 по 2020 Фото: замглавы администрации президента России Дмитрий Козак (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак рассказал, сколько украинцев за последнее время получили российские паспорта. По его словам, с 2016 по 2020 год почти миллион украинцев стали гражданами Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины", - заявил Козак в интервью французскому изданию "Политик Интернасьональ".

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Россия раздала на оккупированном Донбассе более 600 000 паспортов. Москва также хочет привлечь новых "россиян" к выборам в Госдуму.

А в правящей партии "Единая Россия" хотят "приравнять" прописку в ОРДЛО к российской.

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