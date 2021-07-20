ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Козак: майже мільйон українців стали громадянами РФ з 2016 по 2020

Новость на русском →
Москва, Вівторок 20 липня 2021 16:05
Козак: майже мільйон українців стали громадянами РФ з 2016 по 2020 Фото: заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер в нормандському форматі Дмитро Козак розповів, скільки українців за останній час отримали російські паспорти. За його словами, з 2016 по 2020 рік майже мільйон українців стали громадянами Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"За нашим громадянством звертаються не тільки жителі Донбасу, але і жителі решти України. В період з 2016 по 2020 рік громадянство Російської Федерації прийняли без малого 978 тис. громадян України", - заявив Козак в інтерв'ю французькому виданню "Політик Інтернасьональ".

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що Росія роздала на окупованому Донбасі понад 600 000 паспортів. Москва також хоче залучити нових "росіян" до виборів в Держдуму.

А в правлячої партії "Єдина Росія" хочуть "прирівняти" прописку в ОРДЛО до російської.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація гражданство
NEWS
Нападниці на банк у Києві загрожує до 15 років в'язниці
Нападниці на банк у Києві загрожує до 15 років в'язниці
DAILY
Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року