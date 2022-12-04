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Якою буде ситуація на фронті взимку: у розвідці США зробили прогноз

Фото: директор національної розвідки США Евріл Хейнс (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Темпи ведення бойових дій в Україні будуть знижені найближчими місяцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії.

Вона зауважила, що розвідка вже бачить темпи зниження ведення боїв, проте не бачить зниження "волі українських сил опору".

"Ми очікуємо, що спостерігатимемо це і в найближчі місяці", - наголосила вона.

Хейнс додала, що питання полягає в тому, якою буде ситуація на фронті після завершення зимового періоду.

Вона також заявила, що Сполучені Штати поки що не бачили з боку Китаю військової допомоги Росії, проте Пекін підтримує Москву іншими засобами.

"Китай продовжує грати на обох сторонах. Тобто вони продовжують працювати з Росією з низки питань, продовжують контакти, знаходять можливість підтримувати Росію на міжнародних майданчиках, допомагати їм якось упоратися, надають підтримку у різних формах", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше британська розвідка назвала причину, через яку російська армія більше не може наступати.

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